Любовь Толкалина предпочитает носить вместительные женские сумочки, а не компактные клатчи

Любовь Толкалина в своём профиле в Instagram опубликовала новую фотографию с дочерью Марией, на которой обе демонстрируют свои новые сумочки. Актриса написала под снимком, что чаще всего отдаёт предпочтение именно ручной клади вместительных размеров, которые дают возможность чувствовать себя более комфортно и уверенно, создавая некую иллюзию возможного порядка в сумочке.По мнению Толкалиной, маленькие и компактные клатчи не могут вместить себе всё, что обязательно должна носить с собой каждая уважающая себя женщина, а если и получится, то порядка в них точно не будет. Поэтому знаменитость считает, что вместительная женская сумочка является наиболее подходящим вариантом для любительниц держать ситуацию под контролем.