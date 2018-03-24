Любовь Толкалина предпочитает носить вместительные женские сумочки, а не компактные клатчи
Актриса Любовь Толкалина призналась, что чаще всего они с дочерью предпочитают носить вместительные женские сумочки, а не компактные клатчи. Оказалось, что объёмная сумка позволяет знаменитости чувствовать себя более уверенно.
Любовь Толкалина в своём профиле в Instagram опубликовала новую фотографию с дочерью Марией, на которой обе демонстрируют свои новые сумочки. Актриса написала под снимком, что чаще всего отдаёт предпочтение именно ручной клади вместительных размеров, которые дают возможность чувствовать себя более комфортно и уверенно, создавая некую иллюзию возможного порядка в сумочке.
По мнению Толкалиной, маленькие и компактные клатчи не могут вместить себе всё, что обязательно должна носить с собой каждая уважающая себя женщина, а если и получится, то порядка в них точно не будет. Поэтому знаменитость считает, что вместительная женская сумочка является наиболее подходящим вариантом для любительниц держать ситуацию под контролем.
Любовь Толкалина в своём профиле в Instagram опубликовала новую фотографию с дочерью Марией, на которой обе демонстрируют свои новые сумочки. Актриса написала под снимком, что чаще всего отдаёт предпочтение именно ручной клади вместительных размеров, которые дают возможность чувствовать себя более комфортно и уверенно, создавая некую иллюзию возможного порядка в сумочке.
По мнению Толкалиной, маленькие и компактные клатчи не могут вместить себе всё, что обязательно должна носить с собой каждая уважающая себя женщина, а если и получится, то порядка в них точно не будет. Поэтому знаменитость считает, что вместительная женская сумочка является наиболее подходящим вариантом для любительниц держать ситуацию под контролем.