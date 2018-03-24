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Анфиса Чехова заявила хейтерам, что «крутые» машины она берёт лишь напрокат

Известная ведущая и актриса Анфиса Чехова заявила упрекающим её хейтерам, что «крутые» машины она обычно берёт напрокат. Оказалось, что в последнее время фолловеры часто обвиняют знаменитость в том, что она «зажралась».

Анфиса Чехова заявила хейтерам, что «крутые» машины она берёт лишь напрокат

У Анфисы Чеховой огромное количество поклонников, но также у знаменитости насчитывается и немало антифанатов, которые постоянно находят, чем подколоть или упрекнуть звезду. Так, недавно хейтеры заявили, что телеведущая просто «зажралась», ведь, пребывая в Сочи, разъезжает там на «крутых» машинах, например, на Rolls Royce или Maybach.

Анфиса Чехова не стала молчать в ответ, заявив, что, во-первых, она достаточно зарабатывает для того, чтобы позволить себе иногда прокатиться на хорошем автомобиле, а во-вторых, каждая из этих самых «крутых» машин была взята ею напрокат. Поклонники поддержали свою любимицу, отметив, что там много трудится, а также посвящает работе уйму времени, поэтому хейтерам стоит больше обращать внимания на собственные заработки и достижения.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 14:50
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