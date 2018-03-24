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Кукабара перед видеокамерой съела живую змею

Уильям Уотсон, являющийся жителем небольшого австралийского города Тевантин, услышав подозрительный стук у себя во дворе, вышел из дома и стал свидетелем интересной сцены.

Кукабара перед видеокамерой съела живую змею


Кукабара живьём съела змею. Птица, сидя на заборе, в клюве держала змею и методично била её об ограду, одновременно проглатывая пресмыкающееся. Австралиец поведал, что весь процесс поедания у кукобары занял около десяти минут. После поедания птицы, от змеи остался кусочек хвоста. Уильям Уотсон снял этот процесс на камеру и обнародовал ролик в социальную сеть.



Птицы Кукобары – громадные зимородки. Регион их обитания простирается от Новой Гвинеи до южных австралийских штатов. Они питаются мелкими мышами, реже сусликами и насекомыми. Поедание пресмыкающихся этой гигантской птицей очень редкое явление. Ролик австралийца в рамках YouTube набрал несколько десятков тысяч просмотров.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 16:37
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