Кукабара перед видеокамерой съела живую змею

Кукабара живьём съела змею. Птица, сидя на заборе, в клюве держала змею и методично била её об ограду, одновременно проглатывая пресмыкающееся. Австралиец поведал, что весь процесс поедания у кукобары занял около десяти минут. После поедания птицы, от змеи остался кусочек хвоста. Уильям Уотсон снял этот процесс на камеру и обнародовал ролик в социальную сеть.Птицы Кукобары – громадные зимородки. Регион их обитания простирается от Новой Гвинеи до южных австралийских штатов. Они питаются мелкими мышами, реже сусликами и насекомыми. Поедание пресмыкающихся этой гигантской птицей очень редкое явление. Ролик австралийца в рамках YouTube набрал несколько десятков тысяч просмотров.