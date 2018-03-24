Уфологи сообщили о вхождении Солнечной системы в черную галактическую дыру

Уфологи считают, что Солнечная система находится в неблагоприятном положении, оказавшись в зоне черной галактической дыры. Специалисты связывают частые вспышки на Солнце с нарушением привычного положения системы в космосе.По расчетам уфологов, Солнечная система делает оборот по Млечному пути вокруг черной дыры за период, равный 200 миллионов лет. Кроме того, существование жизни на Земле приравнивается к такому же периоду. В процессе своих исследований, специалисты пришли к выводу, что данные показатели между собой связаны. Именно на этих данных базируется новая теория об апокалипсисе.Основную опасность представляет собой плотное кольцо из астероидов, которое довольно-таки близко расположено к нашей планете. Однако переживать за гибель человечества и Земли пока не стоит, считают уфологи, пояс астероидов расположен не настолько близко.