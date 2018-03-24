Китай разрабатывает мощную гиперзвуковую аэродинамическую трубу

Возможности таких конструкций необходимы для разработчиков при проверке надежности, а так же поведения летательных аппаратов и их отдельных конструктивных компонентов. С этой целью внутри таких труб создаются специальные условия в виде мощных воздушных потоков, имитирующих поведение при сверхскоростном полете. Причем основная масса подобных установок может разогнать плотность воздуха до уровня 3 чисел Маха, это примерно равняется 3,7 тысячам километров в час.Китайская Академия наук поставила задачу создания аэродинамической трубы, скорость потока в которой достигнет 25 чисел Маха. Созданная в условиях лаборатории высокотемпературной газовой динамики, конструкция растянется в длину на 265 метров. Для гиперзвуковых потоков будут сделаны специальные детонационные камеры, где будет проходить взрыв кислорода, водорода и азота. Все работы по возведению и полному запуску запланированы конструкторами на 2020 год.