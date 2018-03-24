Volvo на автосалоне в Нью-Йорке представит две новинки
Компания Volvo намерена представить на американском рынке два своих новых автомобиля. В частности, это модели в названии которых присутствуют индексы V60 и ХС40.
Автомобили Volvo V60 и ХС40 относятся к 2019 модельному году. Накануне стало известно, что именно эти новинки шведские производители представят на обозрение публики в рамках Нью-Йоркского автосалона.
Подробной информации о новых автомобилях в настоящее время практически нет. За исключением презентационных роликов модели ХС40, на которых можно рассмотреть декоративные вставки на дверях изнутри и салон автомобиля с кожаной отделкой. В свою очередь большинство экспертов обратили внимание на колёса с новым дизайном, особенно это касается спиц.
Автомобили Volvo V60 и ХС40 относятся к 2019 модельному году. Накануне стало известно, что именно эти новинки шведские производители представят на обозрение публики в рамках Нью-Йоркского автосалона.
Подробной информации о новых автомобилях в настоящее время практически нет. За исключением презентационных роликов модели ХС40, на которых можно рассмотреть декоративные вставки на дверях изнутри и салон автомобиля с кожаной отделкой. В свою очередь большинство экспертов обратили внимание на колёса с новым дизайном, особенно это касается спиц.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 22:00