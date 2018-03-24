Volvo на автосалоне в Нью-Йорке представит две новинки

Автомобили Volvo V60 и ХС40 относятся к 2019 модельному году. Накануне стало известно, что именно эти новинки шведские производители представят на обозрение публики в рамках Нью-Йоркского автосалона.Подробной информации о новых автомобилях в настоящее время практически нет. За исключением презентационных роликов модели ХС40, на которых можно рассмотреть декоративные вставки на дверях изнутри и салон автомобиля с кожаной отделкой. В свою очередь большинство экспертов обратили внимание на колёса с новым дизайном, особенно это касается спиц.