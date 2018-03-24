АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Технологии древних цивилизаций были намного выше разработок современных ученых
EUR 70.43 USD 57.11
Курс валют на 24.03.2018

Volvo на автосалоне в Нью-Йорке представит две новинки

Компания Volvo намерена представить на американском рынке два своих новых автомобиля. В частности, это модели в названии которых присутствуют индексы V60 и ХС40.

Volvo на автосалоне в Нью-Йорке представит две новинки


Автомобили Volvo V60 и ХС40 относятся к 2019 модельному году. Накануне стало известно, что именно эти новинки шведские производители представят на обозрение публики в рамках Нью-Йоркского автосалона.

Подробной информации о новых автомобилях в настоящее время практически нет. За исключением презентационных роликов модели ХС40, на которых можно рассмотреть декоративные вставки на дверях изнутри и салон автомобиля с кожаной отделкой. В свою очередь большинство экспертов обратили внимание на колёса с новым дизайном, особенно это касается спиц.
Добавить в мои источники Я.Нов
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 22:00
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Портал в другое измерение был запечатлен на видео
Проснувшийся неаполитанский супервулкан Кампи
Уфологи сообщили о вхождении Солнечной системы в
Китай разрабатывает мощную гиперзвуковую
Volvo на автосалоне в Нью-Йорке представит две
NASA показало остатки сверхновой, названной
Российский посол написал письмо пострадавшему в
Тюменские медики вернули ветерану войны зрение
Xiaomi представила наушники-вкладыши Mi Half
Тренер прокомментировал неудачу Алины Загитовой
Эксперты рассказали, почему ученые и военные
Младшая дочь Игоря Крутого повзрослела и
В «Роскосмос» определили дату запуска спутника
В будущем развитые технологии помогут людям
В Китае продают аналог Apple Watch Series 3 и
Сергей Скрипаль просил Путина о прощении, чтобы
Ученые: Новый искусственный интеллект может
Телезрители считают, что Ольга Бузова самая
Сотрудник NASА предложил окрашивать опасные
Организаторы Каннского фестиваля запретили селфи
Apple готовится представить дешевые вариант
В Сети появились живые фото смартфона Google
Хейтеры уверены, что Марина Африкантова
Китайцы сняли на видео растерянную макаку с
Николай Басков наехал на мировую звезду Оззи
Пользователи уверены, что Саше Черно и Иосифу
В эфире передачи «Давай поженимся» состоялся
Завод по производству спорткара Dodge Viper
Александр Панайотов рассказал про «мелопаузу»
Samsung официально представила Galaxy J7 Prime 2
Просмотреть все новости