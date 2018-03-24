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Житель Вологограда после посещения супермаркета принял кефирный душ в трусах

В сетях появилось сообщение, опубликованное свидетелями события из Волограда. Парень после посещения супермаркета решил принять кефирный душ в трусах.

Сначала покупатель стал снимать с себя одежду на глазах у изумленных горожан, а дальше стал обливать свое тело продуктом. На этом шоу не закончилось, потому что человеку захотелось принять ванну. Он стал кататься по полу, где уже образовалась большая лужа кефира.

Житель Вологограда после посещения супермаркета принял кефирный душ в трусах


Виновник скандала честно признался, что получил хорошую дозу адреналина после своей выходки, но холод сильно мешал ему продолжить процедуры. Люди неоднозначно отреагировали на поведение собрата. Одни лица шутливо восприняли ситуацию, а другие особы стали критиковать горожанина за недостойное поведение, но он заплатил за товар, а потом устроил необычное зрелище.
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Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 19:20
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