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Пользователей сетей рассмешило поведение курящего рака

Пользователи сетей долго смеялись после сообщения, опубликованного американцами из Нового Орлеана. На вечеринке рак решил развлечься вместе с людьми и ухватил клешнями сигарету вместе с банкой пива.

Зрители тоже не могли удержаться от позитивных эмоций, заметив столь необычное зрелище. Мало того, что особь вела себя аналогично подросткам, так она еще пыталась поднести сигарету ко рту. Дым создавал иллюзию настоящей затяжки, хотя герой праздника просто держал ее своими конечностями.

Пользователей сетей рассмешило поведение курящего рака


Многие юзеры были поражены наклонностями обитателя глубин, решившего оторваться на суше, пока его не видят собратья. Некоторые лица заметили, что рак успел побывать в кипятке и выжил, а дальше показал свой характер обидчикам.
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Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 17:50
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