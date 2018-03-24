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Тюменские медики вернули ветерану войны зрение после десятилетней слепоты

Тюменским офтальмологам удалось сделать невероятное: медики вернули зрение ветерану войны после десятилетней слепоты. 90-летняя жительница Тюмени согласилась на операцию лишь только благодаря появлению на свет шестой внучки.

Тюменские медики вернули ветерану войны зрение после десятилетней слепоты


Сообщается, что последние десять лет Валентина Андреевна провела практически в полной слепоте. Свое зрение 90-летняя пенсионерка утратила из-за прогрессирующей катаракты. Семья ветерана войны обращалась в разные клиники, в том числе и платные, однако гарантий нигде не давали. Зрение женщине вернули в «Областной клинической больнице № 1», заведующим которой является Григорий Симоненко.



Невзирая на запущенность заболевания глаз Валентины Андреевны, Григорий Симоненко провел абсолютно бесшовную операцию. Специалист сделал небольшой прокол в глазу, раздробив катаракту, и заменил хрусталик на искусственный.
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Общество
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 21:40
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