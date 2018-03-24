Тюменские медики вернули ветерану войны зрение после десятилетней слепоты
Тюменским офтальмологам удалось сделать невероятное: медики вернули зрение ветерану войны после десятилетней слепоты. 90-летняя жительница Тюмени согласилась на операцию лишь только благодаря появлению на свет шестой внучки.
Сообщается, что последние десять лет Валентина Андреевна провела практически в полной слепоте. Свое зрение 90-летняя пенсионерка утратила из-за прогрессирующей катаракты. Семья ветерана войны обращалась в разные клиники, в том числе и платные, однако гарантий нигде не давали. Зрение женщине вернули в «Областной клинической больнице № 1», заведующим которой является Григорий Симоненко.
Невзирая на запущенность заболевания глаз Валентины Андреевны, Григорий Симоненко провел абсолютно бесшовную операцию. Специалист сделал небольшой прокол в глазу, раздробив катаракту, и заменил хрусталик на искусственный.
Сообщается, что последние десять лет Валентина Андреевна провела практически в полной слепоте. Свое зрение 90-летняя пенсионерка утратила из-за прогрессирующей катаракты. Семья ветерана войны обращалась в разные клиники, в том числе и платные, однако гарантий нигде не давали. Зрение женщине вернули в «Областной клинической больнице № 1», заведующим которой является Григорий Симоненко.
Невзирая на запущенность заболевания глаз Валентины Андреевны, Григорий Симоненко провел абсолютно бесшовную операцию. Специалист сделал небольшой прокол в глазу, раздробив катаракту, и заменил хрусталик на искусственный.
Общество
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 21:40