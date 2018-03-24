Эльвира Набиуллина пожаловалась на нехватку в России "длинных денег" для кредитования экономики

Впервые Эльвира Набиуллина в завуалированной форме признало отсутствие в стране средств для кредитования экономики, то есть "длинных денег. " Мы ответственны за развитие финрынка и появление в стране "длинных денег". Перед нами стоит задача появления "длинных денег", — сообщила глава Центробанка.Например, средства могли бы быть получены от средств Пенсионного фонда. В качестве примера можно привести европейские страны, где пенсионные накопления вкладываются в экономику и приносят дивиденды своим владельцам, то есть пенсионерам. В России же, по мнению многих, эти средства разбазариваются, когда, например, их используют для строительства жилья военнослужащим через "свои" банки. Об этом ранее сообщали в СМИ, когда после банкротства банк был реанимирован и попал в сферу интересов Министерства обороны страны.