Жители Ростова напуганы странными ночными вспышками в небе

Необычные феномены были замечены свидетелями событий на стройке. После захода солнца там начинается свечение, которое сначала многие жители относили к фарам на машинах. Однако, котлован слишком грязный, и ночами там никто не будет работать. Снег тоже уже давно растаял, но огни продолжают появляться дальше.Смельчаки уже собираются лично проверить ситуацию и раскрыть тайну городской аномалии. Пользователи тоже были удивлены необычным зрелищем и сразу стали вспоминать о пришельцах. Скептики решили, что это просто блеск воды в яме и не стоит искать необычные вещи в природе.