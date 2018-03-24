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Жители Ростова напуганы странными ночными вспышками в небе

В сетях опубликовано фото, сделанное жителями Ростова. Они напуганы странными ночными вспышками в небе, которые уже несколько дней возникают на ул. Платона Кляты.

Необычные феномены были замечены свидетелями событий на стройке. После захода солнца там начинается свечение, которое сначала многие жители относили к фарам на машинах. Однако, котлован слишком грязный, и ночами там никто не будет работать. Снег тоже уже давно растаял, но огни продолжают появляться дальше.

Жители Ростова напуганы странными ночными вспышками в небе


Смельчаки уже собираются лично проверить ситуацию и раскрыть тайну городской аномалии. Пользователи тоже были удивлены необычным зрелищем и сразу стали вспоминать о пришельцах. Скептики решили, что это просто блеск воды в яме и не стоит искать необычные вещи в природе.
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Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 17:37
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