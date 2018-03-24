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В будущем развитые технологии помогут людям освоить телепатию – Ученые

Американский нейрохирург во время беседы с журналистами отметил, что в будущем развитые технологии помогут людям освоить телепатию. Эрик Лейтардт не сомневается в таких переменах, где индивидуумы смогут мысленно общаться друг с другом.

Он долгое время исследует барьеры, не позволяющие головному мозгу раскрыть весь потенциал. Однако их можно будет убрать с помощью имплантов, позволяющих открыть такие возможности. Само общение немного напоминает принцип работы смартфонов, но без реального употребления устройств.

В будущем развитые технологии помогут людям освоить телепатию – Ученые


Пока ученые разрабатывают алгоритмы, которые можно будет задействовать для корректной настройки обработки информации органом. После этого можно будет приступать к опытам, и увидеть эффективность современных технологий.
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 20:45
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