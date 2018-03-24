В будущем развитые технологии помогут людям освоить телепатию – Ученые
Американский нейрохирург во время беседы с журналистами отметил, что в будущем развитые технологии помогут людям освоить телепатию. Эрик Лейтардт не сомневается в таких переменах, где индивидуумы смогут мысленно общаться друг с другом.
Он долгое время исследует барьеры, не позволяющие головному мозгу раскрыть весь потенциал. Однако их можно будет убрать с помощью имплантов, позволяющих открыть такие возможности. Само общение немного напоминает принцип работы смартфонов, но без реального употребления устройств.
Пока ученые разрабатывают алгоритмы, которые можно будет задействовать для корректной настройки обработки информации органом. После этого можно будет приступать к опытам, и увидеть эффективность современных технологий.
Он долгое время исследует барьеры, не позволяющие головному мозгу раскрыть весь потенциал. Однако их можно будет убрать с помощью имплантов, позволяющих открыть такие возможности. Само общение немного напоминает принцип работы смартфонов, но без реального употребления устройств.
Пока ученые разрабатывают алгоритмы, которые можно будет задействовать для корректной настройки обработки информации органом. После этого можно будет приступать к опытам, и увидеть эффективность современных технологий.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 20:45