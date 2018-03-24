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Xiaomi представила наушники-вкладыши Mi Half In-Ear за 11 долларов

На рынок вышли новые наушники Mi Half In-Ear от компании Xiaomi, которые предлагаются по цене в 11 долларов. Также отмечается, что на территории Китая данный гаджет можно купить за 45 долларов, получив при этом опцию активного шумоподавления.

Xiaomi представила наушники-вкладыши Mi Half In-Ear за 11 долларов


Наушники Xiaomi Mi Half In-Ear обладают кабелем с длиной в 1,25 метра, который отлично противостоит низким температурам и не твердеет, а также не закручивается при сгибании. Корпус под динамики выполнен из пластика. Помимо этого имеется специальный пульт управления, который позволит не только руководить воспроизведением музыки, но и даст возможность вести голосовую связь. На рынке наушники предлагаются в черном и белом исполнении.

В Xiaomi утверждают, что Mi Half In-Ear наделены динамическими излучателями с частотой 20 Гц - 40 кГц. По мнению разработчиков, такая частота позволит максимально приблизить звук к оригинальному.
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 21:30
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