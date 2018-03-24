Xiaomi представила наушники-вкладыши Mi Half In-Ear за 11 долларов

Наушники Xiaomi Mi Half In-Ear обладают кабелем с длиной в 1,25 метра, который отлично противостоит низким температурам и не твердеет, а также не закручивается при сгибании. Корпус под динамики выполнен из пластика. Помимо этого имеется специальный пульт управления, который позволит не только руководить воспроизведением музыки, но и даст возможность вести голосовую связь. На рынке наушники предлагаются в черном и белом исполнении.В Xiaomi утверждают, что Mi Half In-Ear наделены динамическими излучателями с частотой 20 Гц - 40 кГц. По мнению разработчиков, такая частота позволит максимально приблизить звук к оригинальному.