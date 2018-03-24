Тренер прокомментировал неудачу Алины Загитовой на чемпионате мира

На протяжении выступления Загитова упала на льду три раза, что привело к 5 месту на ЧМ. По словам Глейхенгауз, не надо забывать, что фигуристке только 15 лет, а также это первый чемпионат в карьере девушки. Алина во время своей произвольной программы очень перенервничала, из-за чего несколько раз упала. Но тренер до сих пор не понял, как это произошло. В завершении Глейхенгауз добавил, что для того чтобы в дальнейшем подобного не произошло, он все ошибки проанализирует и проработает.Стоит напомнить, что этот сезон является первым для Загитовой, в котором фигуристка участвовала как взрослая. Спортсменка в Пхенчхане на Олимпийских играх заслужила золотую медаль.