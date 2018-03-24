В «Роскосмос» определили дату запуска спутника «Благовест»

О дате запуска журналистам рассказал руководитель компании «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнева» Николай Тестоедов. Таким образом, гендиректор предприятия утверждает, что датой запуска спутника «Благовест» назначено 19 апреля. Считается, что устройство разместят под обтекателем ракеты-носителя «Протон-М».Тестоедов сказал, что спутник уже находится в одном из ангаров космодрома Байконур, поэтому на данный момент специалисты проводят необходимые подготовительные и проверочные работы перед запуском аппарата. На данном этапе проверки никаких проблем с техникой не выявлено.Ожидается, что на орбиту будет выведено до четырех таких спутников. Они обеспечат наземный Интернет, телефонные звонки и видеосвязь.