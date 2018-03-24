Организаторы Каннского фестиваля запретили селфи

Тьери Фремо, являющийся главным организатором и директором фестиваля в Каннах, запретил кинозвёздам снимать себя. Фремо заявил, что уже давно пытался отучить звёзд делать на красной дорожке селфи.По мнению руководителя, это работа профессиональных фотографов, а любование собой портит солидность и весь шарм кинофестиваля. Он подчеркнул, что кинозвезды выглядят нелепо и смешно, делая селфи на красной дорожке. Раньше директор фестиваля боролся с данной вредной привычкой артистов, однако его попытки не были успешны, после чего Фремо принял решение селфи вообще запретить.