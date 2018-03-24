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Организаторы Каннского фестиваля запретили селфи

В 2018 году Каннский фестиваль отличится вносом ряда "жёстких" правил. Утренний пресс-показ кинофильмов и селфи запрещены. Сейчас критики и журналисты не смогут раньше всех увидеть новые киноленты, а кинозвёзды на красной дорожке фотографировать себя.

Организаторы Каннского фестиваля запретили селфи


Тьери Фремо, являющийся главным организатором и директором фестиваля в Каннах, запретил кинозвёздам снимать себя. Фремо заявил, что уже давно пытался отучить звёзд делать на красной дорожке селфи.

По мнению руководителя, это работа профессиональных фотографов, а любование собой портит солидность и весь шарм кинофестиваля. Он подчеркнул, что кинозвезды выглядят нелепо и смешно, делая селфи на красной дорожке. Раньше директор фестиваля боролся с данной вредной привычкой артистов, однако его попытки не были успешны, после чего Фремо принял решение селфи вообще запретить.
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Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 20:20
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