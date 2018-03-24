В Сети появились живые фото смартфона Google Pixel 3

Стоит отметить, что на данный момент Google ведет разработку сразу трех новых модификаций - Crosshatch, Albacore и Blueline. Новый Google Pixel 3 является одним из них. Телефон не имеет раздражающего выреза вверху дисплея. Эксперты предполагают, что смартфон наделят матрицей стандарта OLED с разрешением изображения 2880 на 1440 пикселей.В аппаратной основе представлен топовый процессор Qualcomm Snapdragon 845 с частотой работы ядер в 2,8 ГГц. К нему прилагается графический ускоритель Adreno 630 и модем сотовой связи Snapdragon X20 LTE. Объем оперативной памяти составляет 6 Гб, а на встроенном накопителе имеется 128 Гб. Помимо этого выделяются модули Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0 LE, NFC и поддержка 4G VoLTE. В системе также установлен разъем USB Type-C.