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В Сети появились живые фото смартфона Google Pixel 3

На сайте techslize появилось изображение будущего смартфона Google Pixel 3. Фотография демонстрирует всю переднюю панель девайса, поэтому можно заметить, что в верхней и нижней части имеются небольшие отступы.

В Сети появились живые фото смартфона Google Pixel 3


Стоит отметить, что на данный момент Google ведет разработку сразу трех новых модификаций - Crosshatch, Albacore и Blueline. Новый Google Pixel 3 является одним из них. Телефон не имеет раздражающего выреза вверху дисплея. Эксперты предполагают, что смартфон наделят матрицей стандарта OLED с разрешением изображения 2880 на 1440 пикселей.

В аппаратной основе представлен топовый процессор Qualcomm Snapdragon 845 с частотой работы ядер в 2,8 ГГц. К нему прилагается графический ускоритель Adreno 630 и модем сотовой связи Snapdragon X20 LTE. Объем оперативной памяти составляет 6 Гб, а на встроенном накопителе имеется 128 Гб. Помимо этого выделяются модули Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0 LE, NFC и поддержка 4G VoLTE. В системе также установлен разъем USB Type-C.
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 20:10
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