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В эфире передачи «Давай поженимся» состоялся стриптиз для сына и отца

В эфире передачи «Давай поженимся» с Ларисой Гузеевой состоялся стриптиз для сына отца. Соответствующее видео бессменная ведущая популярного телешоу разместила на своей странице в Instagram.

В эфире передачи «Давай поженимся» состоялся стриптиз для сына и отца


Видеоролик с откровенным подарком от участницы передачи «Давай поженимся» потенциальному жениху Лариса Гузеева разместила в своем микроблоге в Instagram. Гости эфира отец и сын, пришедшие на программу в поисках любви, испытали настоящее наслаждение от стриптиз-шоу, устроенной этой самой участницей и ее подругой. На видео можно увидеть, как красавицы исполняли эротический танец, частично оголяя свои тела.

Пикантный подарок потенциальной невесты вызвал бурную реакцию не только у зрителя, но и обеих ведущих «Давай поженимся» Ларисы Гузеевой и Розы Сябитовой. Пользователи Сети выразили двоякую реакцию на все происходящее в эфире передачи. Кто-то считает, что телешоу несет в себе аморальный посыл, некоторые же испытывают восторг от подобных сюжетов, советуя при этом оппонентам «включить чувство юмора».

Когда эта передача выйдет в эфир, и выбрал ли мужчина эту девушку в невесты, пока неизвестно
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 19:50
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