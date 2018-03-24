В эфире передачи «Давай поженимся» состоялся стриптиз для сына и отца

Видеоролик с откровенным подарком от участницы передачи «Давай поженимся» потенциальному жениху Лариса Гузеева разместила в своем микроблоге в Instagram. Гости эфира отец и сын, пришедшие на программу в поисках любви, испытали настоящее наслаждение от стриптиз-шоу, устроенной этой самой участницей и ее подругой. На видео можно увидеть, как красавицы исполняли эротический танец, частично оголяя свои тела.Пикантный подарок потенциальной невесты вызвал бурную реакцию не только у зрителя, но и обеих ведущих «Давай поженимся» Ларисы Гузеевой и Розы Сябитовой. Пользователи Сети выразили двоякую реакцию на все происходящее в эфире передачи. Кто-то считает, что телешоу несет в себе аморальный посыл, некоторые же испытывают восторг от подобных сюжетов, советуя при этом оппонентам «включить чувство юмора».Когда эта передача выйдет в эфир, и выбрал ли мужчина эту девушку в невесты, пока неизвестно