Елена Ваенга намерена отправиться во второй за пять лет отпуск вместе с сыном

Музыкант и певица Елена Ваенга не так давно осознала тот факт, что в течение последних нескольких лет её жизнь была полностью посвящена работе. Об этом знаменитость рассказала после того, как один из врачей в больнице, где она лежала, поинтересовался, когда та в последний раз отдыхала. Именно в этот момент певица с ужасом поняла, что за 5 лет была в отпуске всего один раз.Елена Ваенга пришла в ещё больший шок, осознав, что её 5-летний сын никогда не отдыхал на море вместе с родителями, а вот с бабушкой и дедушкой -да. Теперь звезда задумалась над тем, что ей не хочется посвятить всю жизнь работе, отодвинув тем самым на второй план самое важное — семью и близких людей.Певица решительно настроилась на то, что в ближайшее время обязательно отправится в свой второй за 5 лет отпуск, но на этот раз уже в компании своего сына.