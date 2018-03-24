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Елена Ваенга намерена отправиться во второй за пять лет отпуск вместе с сыном

Елена Ваенга сообщила о твёрдом намерении отправится в свой второй за пять лет отпуск. Как выяснилось, знаменитость и сама не заметила, что работа постепенно заменила ей всё, даже общение с семьёй.

Елена Ваенга намерена отправиться во второй за пять лет отпуск вместе с сыном

Музыкант и певица Елена Ваенга не так давно осознала тот факт, что в течение последних нескольких лет её жизнь была полностью посвящена работе. Об этом знаменитость рассказала после того, как один из врачей в больнице, где она лежала, поинтересовался, когда та в последний раз отдыхала. Именно в этот момент певица с ужасом поняла, что за 5 лет была в отпуске всего один раз.

Елена Ваенга пришла в ещё больший шок, осознав, что её 5-летний сын никогда не отдыхал на море вместе с родителями, а вот с бабушкой и дедушкой -да. Теперь звезда задумалась над тем, что ей не хочется посвятить всю жизнь работе, отодвинув тем самым на второй план самое важное — семью и близких людей.

Певица решительно настроилась на то, что в ближайшее время обязательно отправится в свой второй за 5 лет отпуск, но на этот раз уже в компании своего сына.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 13:51
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