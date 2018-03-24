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Минфин Украины: Рост ВВП по итогам 2017 г составил 2,5%

Минфин Украины сообщил положительные тенденции, которые проявились в этом году в экономике страны. Юрий Буца, замминистра финансов по вопросам Евроинтеграции привел данные об уменьшении на 10% соотношения госдолга к ВВП и росте на 2,5% ВВП страны.

Впервые с 2011 года соотношение государственного долга Украины уменьшилось по сравнении с предыдущим годом к ВВП с 81% на декабрь 2016 года до 72% на декабрь прошлого года. Минфин Украины, таким образом, сообщил, что финансовая система приблизилась к оптимальному значению в 60-70%. По информации Госслужбы статистики зафиксирован роста ВВП за 2017 год на 2,51%. В результате, экономическая ситуация в стране стабилизирована в условиях войны, делают вывод чиновники экономического ведомства.

Минфин Украины: Рост ВВП по итогам 2017 г составил 2,5%


Среди причин этих успехов западные экономисты и украинские эксперты называют: низкий уровень дефицита бюджета, отсутствие уже 3-й год внешних заимствований, рост сельскохозяйственного производства. Об этом сообщила пресс-служба Юрия Буца, замминистра финансов по вопросам Евроинтеграции. Среди экономического инструментария чиновник назвал: новые подходы в управлении госдолгом: введенные в оборот финансов активные операции с госдолгом по снижению валютной доли в бюджете и корректировке погашения внешнего долга.
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Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 14:17
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