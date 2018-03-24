Николай Цискаридзе поведал необычную историю своего появления на свет

Мама Цискаридзе Ламара Николаевна длительное время хотела ребенка. И, наконец, когда родился сын Николай, она полностью посвятила себя его воспитанию. Пытаясь забеременеть, мать Николая узнала неутешительный диагноз – бесплодие, после чего потеряла всякую надежду на материнство. Однако, однажды посетив разрушенный храм в горах, жизнь Ламары Николаевны кардинально изменилась. Женщина забеременела и выносила долгожданного ребенка. В момент рождения сына Николая ей было 43 года.Своего родного отца заслуженный артист не знал. Отчим воспитывал Николая с самого младенчества. Ламара Николаевна решила, что для ребенка образование гораздо важнее ее личных интересов. Чтобы Николай учился в Московском хореографическом училище, мать с сыном переехали со своих апартаментов в столице Грузии. Женщине пришлось оставить возлюбленного и свою карьеру. И жертвы Ламары Николаевны даром не прошли. Сейчас ее сын Николай Цискаридзе является одним из самых известных талантливых педагогов и артистов балета России.