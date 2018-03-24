Авиакомпания назвала причину, по которой Любовь Успенскую сняли с рейса

Вчера исполнительница песен летела в Омск на гастроли, при этом взяла с собой любимую собаку. Однако на борту самолета у певицы со стюардессой произошёл конфликт, в итоге её сняли с рейса. Успенская рассказала, что хотела убрать собаку в переноску, когда об этом её попросили бортпроводники, однако стюардесса не дала это сделать. Артистка считает, что она ничего не нарушала, а только хотела сесть на свое место и посадить питомца в специальную переноску, потому что делать на ходу это было неудобно.Представитель компании поведал, что дело было иначе. Бортпроводники попросили Любовь убрать собаку в переноску. Но певица не выполнила требования экипажа, толкнув стюардессу, попыталась пройти в самолёт. В итоге артистку сняли с рейса.