АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Технологии древних цивилизаций были намного выше разработок современных ученых
EUR 70.43 USD 57.11
Курс валют на 24.03.2018

Авиакомпания назвала причину, по которой Любовь Успенскую сняли с рейса

В интернете появилась информация касательно того, что Любовь Успенскую сняли с рейса. Певица собиралась лететь в Омск на концерт. Авиакомпания сообщила, что артисткой были нарушены правила перевозки животных.

Авиакомпания назвала причину, по которой Любовь Успенскую сняли с рейса

Вчера исполнительница песен летела в Омск на гастроли, при этом взяла с собой любимую собаку. Однако на борту самолета у певицы со стюардессой произошёл конфликт, в итоге её сняли с рейса. Успенская рассказала, что хотела убрать собаку в переноску, когда об этом её попросили бортпроводники, однако стюардесса не дала это сделать. Артистка считает, что она ничего не нарушала, а только хотела сесть на свое место и посадить питомца в специальную переноску, потому что делать на ходу это было неудобно.

Представитель компании поведал, что дело было иначе. Бортпроводники попросили Любовь убрать собаку в переноску. Но певица не выполнила требования экипажа, толкнув стюардессу, попыталась пройти в самолёт. В итоге артистку сняли с рейса.
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 18:35
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Александр Панайотов рассказал про «мелопаузу»
Samsung официально представила Galaxy J7 Prime 2
20 европейских стран собираются выслать
Роман Капаклы считает, что мир погряз во вранье и
Алена Водонаева рассказала поклонникам о своей
В Татарстане планируют запуск производства
Житель Вологограда после посещения супермаркета
Ольга Бузова станет гостьей на новом шоу Басты
Названа цена компактного кроссовера Ford Escape
Супруга Олега Газманова Марина сохраняет красоту
Зрители «Дома-2» уверены, что Антона Шоки нужно
Стивен Спилберг считает, что фильмы Netflix не
Huawei к продаже готовит бюджетную версию
По слухам Лена Хромина обзавелась сильнейшим
Ученые определили новые возможности клеточных
В Бразилии машина доктора Густаво Гомеса после
Николай Цискаридзе поведал необычную историю
Авиакомпания назвала причину, по которой Любовь
Жительница Ростова посетила внеземной город
Элина Камирен покорила своим образом на красной
Елена Воробей показала зажигательный танец
Обнажённая Анастасия Волочкова снова вышла за
Audi на рынок выведет в 2019 году «заряженную»
В Германии задержали нетрезвого пилота перед
Снимок обнаженной «беременной» Катерины Шпицы
Тюнеры "прокачали" BMW M4 Coupe
Екатерина Колисниченко показала бэкстейдж с
Пользователей сетей рассмешило поведение курящего
Поклонники возмутились, что Ольга Бузова
Алексей Панин прокомментировал своё желание
Просмотреть все новости