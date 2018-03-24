Виталий Кличко допустил свое участие в выборах на пост президента Украины

Виталий Кличко, являющегося мэром Киева, планирует в 2019 году участвовать в президентских выборах в Украине.



Бывший боксер про свои политические амбиции сообщил в рамках немецко-украинской дискуссии касательно кризиса в государстве. Кличко отметил, что перед этим он хочет закончить все, что пообещал на должности градоначальника столицы. По словам Виталия Кличко, у него в жизни имеется принцип: он должен держать слово. Он посетовал, что в политике получается всё медленнее, чем в спорте. Мэр Киева раньше планировал вернуться в спорт. Он хотел сразиться на ринге с Энтони Джошуа. Владимир Кличко, который проиграл с ним бой, завершил спортивную карьеру.



Между тем Кличко является почётным чемпионом мира по боксу – версия Всемирного боксерского совета. Он завершил спортивную карьеру в 2012 году. Пост главы горадминистрации Киева Виталий занимает с июня месяца 2014 года. На Украине выборы президента должны состояться 31.03.2019 г.