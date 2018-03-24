Регина Тодоренко призналась, что все ещё плохо знает иностранный язык

Регина Тодоренко рассказала о своих проблемах с иностранным языком. Несмотря на тот факт, что телеведущая много путешествует, и, как кажется на первый взгляд, свободно владеет английским, у неё всё ещё проскакивают ошибки, с которыми мириться она не готова. В своём Instagram-профиле знаменитость сообщила, что решила бросить вызов самой себе, а потому уже начала усиленную подготовку к летнему экзамену TOEFL.В комментариях к опубликованному посту фолловеры искренне удивились, узнав, что любимица публики на самом деле не так уж и хороша в иностранном языке. Подписчики Регины Тодоренко пожелали ей сил и терпения в её подготовке, а также выразили уверенность, что у той обязательно получится сдать экзамен.