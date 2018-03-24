Apple готовится представить дешевые вариант «школьных» iPad

Представят новинки для школьников и педагогов в Чикаго. От Apple уже были подобные мероприятия в 2012 году. С периода становления компании, Стив Джобс уделял особое внимание образованию и школам. Причем в определенные периоды стационарными ПК из Купертино были наполнены школы, успешно соперничая с другими компьютерами. Последние несколько лет отмечается направленность внимания Apple в сторону премиальной продукции, а школьный рынок завоевывается Microsoft и Google.На текущий период, «хромбуками» и планшетами на Android занято примерно 60% в этом рынке США. Доля из 22% достается продуктам от Microsoft. Удерживать Apple удается только 17%, как свидетельствует информация по данным Futuresource Consulting. По оценкам Frost&Sullivan, эксперты определили общий мировой образовательный оборот технологий, который составил - $17,7 млрд. ежегодно.