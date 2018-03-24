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Apple готовится представить дешевые вариант «школьных» iPad

Apple презентует бюджетные версии iPad специально для школы, такая информация распространяется СМИ. Уже известно, что данные устройства будут сопровождаться составом программного обеспечения для образования.

Представят новинки для школьников и педагогов в Чикаго. От Apple уже были подобные мероприятия в 2012 году. С периода становления компании, Стив Джобс уделял особое внимание образованию и школам. Причем в определенные периоды стационарными ПК из Купертино были наполнены школы, успешно соперничая с другими компьютерами. Последние несколько лет отмечается направленность внимания Apple в сторону премиальной продукции, а школьный рынок завоевывается Microsoft и Google.

Apple готовится представить дешевые вариант «школьных» iPad


На текущий период, «хромбуками» и планшетами на Android занято примерно 60% в этом рынке США. Доля из 22% достается продуктам от Microsoft. Удерживать Apple удается только 17%, как свидетельствует информация по данным Futuresource Consulting. По оценкам Frost&Sullivan, эксперты определили общий мировой образовательный оборот технологий, который составил - $17,7 млрд. ежегодно.
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Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 20:15
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