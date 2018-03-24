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Николай Басков наехал на мировую звезду Оззи Осборна

Николай Басков записал видеобращение к британскому рок-исполнителю Оззи Осборну на английском языке, в котором обвиняет его в плагиате.

Николай Басков наехал на мировую звезду Оззи Осборна


Речь идет касательно промопостера к туру Николая Баскова под названием "Игра", с которым певец в данное время катается по стране. На нём запечатлён сам артист, который то ли надевает маску, то ли срывает её с себя. По утверждению исполнителя песен, ещё год назад была задумана эта идея. Басков сожалеет, что культовый музыкант Оззи Осборн решил её без разрешения использовать для своего тура.

В своем обращении Николай Басков предложил великому Осборну встретиться второго июня - в день его выступления в Москве. Было бы интересно, если бы артисты сразились в песенном баттле. Сам Оззи Осборн не прекращает обнародовать в своём микроблоге Instagram милые архивные снимки и не подозревает касательно нависшей над ним «угрозы».
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Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 20:00
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