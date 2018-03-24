Николай Басков наехал на мировую звезду Оззи Осборна
Николай Басков записал видеобращение к британскому рок-исполнителю Оззи Осборну на английском языке, в котором обвиняет его в плагиате.
Речь идет касательно промопостера к туру Николая Баскова под названием "Игра", с которым певец в данное время катается по стране. На нём запечатлён сам артист, который то ли надевает маску, то ли срывает её с себя. По утверждению исполнителя песен, ещё год назад была задумана эта идея. Басков сожалеет, что культовый музыкант Оззи Осборн решил её без разрешения использовать для своего тура.
В своем обращении Николай Басков предложил великому Осборну встретиться второго июня - в день его выступления в Москве. Было бы интересно, если бы артисты сразились в песенном баттле. Сам Оззи Осборн не прекращает обнародовать в своём микроблоге Instagram милые архивные снимки и не подозревает касательно нависшей над ним «угрозы».
Речь идет касательно промопостера к туру Николая Баскова под названием "Игра", с которым певец в данное время катается по стране. На нём запечатлён сам артист, который то ли надевает маску, то ли срывает её с себя. По утверждению исполнителя песен, ещё год назад была задумана эта идея. Басков сожалеет, что культовый музыкант Оззи Осборн решил её без разрешения использовать для своего тура.
В своем обращении Николай Басков предложил великому Осборну встретиться второго июня - в день его выступления в Москве. Было бы интересно, если бы артисты сразились в песенном баттле. Сам Оззи Осборн не прекращает обнародовать в своём микроблоге Instagram милые архивные снимки и не подозревает касательно нависшей над ним «угрозы».