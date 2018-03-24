Николай Басков наехал на мировую звезду Оззи Осборна

Речь идет касательно промопостера к туру Николая Баскова под названием "Игра", с которым певец в данное время катается по стране. На нём запечатлён сам артист, который то ли надевает маску, то ли срывает её с себя. По утверждению исполнителя песен, ещё год назад была задумана эта идея. Басков сожалеет, что культовый музыкант Оззи Осборн решил её без разрешения использовать для своего тура.В своем обращении Николай Басков предложил великому Осборну встретиться второго июня - в день его выступления в Москве. Было бы интересно, если бы артисты сразились в песенном баттле. Сам Оззи Осборн не прекращает обнародовать в своём микроблоге Instagram милые архивные снимки и не подозревает касательно нависшей над ним «угрозы».