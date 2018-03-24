Зрители считают, что Александр Гобозов втайне влюблен в Лену Хромину

Многочисленные пользователи Сети штурмуют околодомовские сообщества версиями, что Саша Гобозов втайне влюблен в Хромину. Поводом для того послужило множество признаков.Недавно телезрители стали замечать, что мужчина постоянно крутится вокруг Лены, находясь в полной «боевой» готовности предоставить ей свое мужское плече, ранее предназначенное для Ольги Жариковой.Вот только лень ему, видимо, бросать Олю, ведь с ней уже все готово и быт налажен, а в обществе Хроминой даже простыню поменять некому. Но сейчас, когда пара Лены и Саймона Марданшина временно распалась, у Гобозова появился шанс закрутить интригу, считают пользователи Сети.Постоянные комплименты в адрес девушки от Саши льются все больше и больше, вероятно это просто дружба, целью которой может стать более частое появление в эфирах, а может быть плохо скрываемая симпатия, переходящая в сильные чувства.Поклонники телепроекта уверены, что Саша, все-таки испытывает к участнице сильное влечение.