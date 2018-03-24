Завод по производству спорткара Dodge Viper станет хранилищем машин

Новый объект получит название Conner Avenue Assembly Plant. Завод существует с 1966 года, он располагает площадью более 37 тысяч квадратных метров. В скором времени всё это пространство займут 400 концептов. В их число входят такие редкие модели, как Rambler 1902 года и Chrysler Touring 1924 года. Эксперты предполагают, что данный объект может стать музеем, открытым для посещения.К тому же 21 марта автоконцерн дал старт аукциону, на нём будет продано с молотка 1 800 различных предметов, которые были обнаружены при разборе офисов на заводе. В число выставленных на продажу лотов входят постеры, блокноты, буклеты и многое другое. О снятии с производства спорткара Dodge Viper сообщили ещё в 2016 году. Данная модель не соответствовала новым американским нормам безопасности, по этой причине производитель отказался от его выпуска.