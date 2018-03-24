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Поклонники Марины Африкантовой накинулись на супруга Елены Бушиной

Фанаты Марины Африкантовой не могут простить бывшей участнице телестройки Елене Бушиной того, что она посмела напасть на их любимицу.

Экс-участница телепроекта «Дом-2» Елена Бушина вероятно уже пожалела о том, что раскритиковала Марину Африкантову, безопасно получить порцию «хайпа» за ее счет не вышло. Теперь фанаты блондинки атакуют не только ее соцсети, но и достают супруга, Митю Железняка.

Поклонники Марины Африкантовой накинулись на супруга Елены Бушиной

Мужчина даже если и не знал чего-то раньше, будет знать благодаря преданным фанам блондинки. Уже не первый день возмущенные пользователи скринят и капаются в прошлом, где особенно отличилась в эфирах Лена Бушина в свое время находясь на проекте.

Елена доказывала Марине, что девушка непорядочно ведет себя, сбившись уже со счета партнеров. В связи с этим зрители телестройки заявили, что не Бушиной говорить о порядочности. Экс-участнице припомнили, попытки создать отношения и преследования парней да такой степени, что те сбегали с «Дома-2». А уж по поводу слабости к злоупотреблению горячительнымси напитками и говорить нечего.

Поклонники Марины Африкантовой накинулись на супруга Елены Бушиной

«Ну не Ленке рот открывать рот про порядочность. Про ее участие все помнят, что она вытворяла. А теперь порядочная стала», «Ленке до Маринки еще расти и расти, молчала бы уже», «Бушина хотела себя превознести, но не учла, что не ту тронула) теперь будет с мужем объясняться», - встали на защиту Марины фолловеры.

Ранее ходили слухи, что свекровь не очень то жалует Лену и даже настояла на разводе, а это значит, что на данный момент Бушина не имеет официального статуса жены, хотя и отрицает это. Теперь хейтеры ожидают, когда свекровь вместе с Митей Железняком выгонит Бушину за двери.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:23
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