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Ани Лорак призналась, что её жизнь проходит в машинах, самолётах и отелях

Ани Лорак рассказала своим поклонникам о том, что её жизнь проходит не дома, а в машинах, самолётах и отелях. Фолловеры, в свою очередь, согласились с тем, что быть артистом не так уж просто, как может показаться на первый взгляд.

Ани Лорак призналась, что её жизнь проходит в машинах, самолётах и отелях

Популярная певица Ани Лорак поделилась с фанатами обратной стороной жизни известного человека, о которой мало кто задумывается. Звезда призналась, что её жизнь — это путешествия в машинах, самолётах и постоянные остановки в отелях, но, несмотря на всё, артистка любит свою работу, а также публику, которая на каждом концерте показывает, что её творчество востребовано.

Поклонники поддержали певицу в комментариях, согласившись с тем, что человеку всегда тяжело надолго оставлять свою семью, не иметь возможности видеть родных в тот момент, когда этого очень хочется. Также подписчики Ани Лорак пожелали ей больше сил, вдохновения и искреннего счастья.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 12:06
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