Утомлённая простудой Екатерина Варнава решилась на диалог с подписчиками в Instagram

Екатерина Варнава вчера сообщила своим поклонникам не самую приятную новость, что снова слегла с простудой, которая одолевает её уже дважды за последний месяц. Теледива не понимает, почему ей так и не удалось укрепить иммунитет с помощью витаминов, и очень расстраивается своей беспомощности.Ближе к вечеру Варнава, видимо, устав от постельного режима, решила пообщаться с поклонниками, создав своеобразный чат под одним из постов в Instagram. Знаменитость попросила фолловеров рассказать, как они обычно предпочитают проводить вечер пятницы, если знают, что впереди ждут два выходных.В комментариях многие пользователи Instagram написали, что у некоторых будние дни продолжаются даже в выходные, а кто-то рассказал, что любит собираться с близкими друзьями, чтобы немного снять напряжение, накопившееся за рабочую неделю.