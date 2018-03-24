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Утомлённая простудой Екатерина Варнава решилась на диалог с подписчиками в Instagram

Утомлённая второй простудой за месяц Екатерина Варнава решилась на диалог с подписчиками своего аккаунта в Instagram. Звезда «Comedy Woman» накануне вечером поинтересовалась у фолловеров, кто как проводит долгожданный вечер пятницы.

Утомлённая простудой Екатерина Варнава решилась на диалог с подписчиками в Instagram

Екатерина Варнава вчера сообщила своим поклонникам не самую приятную новость, что снова слегла с простудой, которая одолевает её уже дважды за последний месяц. Теледива не понимает, почему ей так и не удалось укрепить иммунитет с помощью витаминов, и очень расстраивается своей беспомощности.

Ближе к вечеру Варнава, видимо, устав от постельного режима, решила пообщаться с поклонниками, создав своеобразный чат под одним из постов в Instagram. Знаменитость попросила фолловеров рассказать, как они обычно предпочитают проводить вечер пятницы, если знают, что впереди ждут два выходных.

В комментариях многие пользователи Instagram написали, что у некоторых будние дни продолжаются даже в выходные, а кто-то рассказал, что любит собираться с близкими друзьями, чтобы немного снять напряжение, накопившееся за рабочую неделю.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 11:33
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