Елизавета Арзамасова призналась, что эта зима была очень добра к ней

На странице Instagram-аккаунта Елизаветы Арзамасовой появилась новая публикация, в тексте которой та заявила, что не видит повода расстраиваться из-за того, что холода до сих пор так и не отступили. Актриса сравнила ожидаемую весну с влюблённой девушкой, которая никогда не опаздывает, а просто немного задерживается.Своё хорошее, несмотря на холода, настроение, звезда «Папиных дочек» объясняет тем, что эта зима была очень добра к ней, принесла в её жизнь много положительных моментов и подарила встречи с замечательными людьми. Фанаты Арзамасовой, в свою очередь, уже предположили, что актриса, скорее всего, влюбилась, потому и публикует такие вдохновляющие посты.