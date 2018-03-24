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Елизавета Арзамасова призналась, что эта зима была очень добра к ней

Известная многим по нашумевшему сериалу «Папины дочки» актриса Елизавета Арзамасова не расстраивается из-за затянувшихся холодов. Знаменитость утверждает, что эта зима была очень добра к ней.

Елизавета Арзамасова призналась, что эта зима была очень добра к ней

На странице Instagram-аккаунта Елизаветы Арзамасовой появилась новая публикация, в тексте которой та заявила, что не видит повода расстраиваться из-за того, что холода до сих пор так и не отступили. Актриса сравнила ожидаемую весну с влюблённой девушкой, которая никогда не опаздывает, а просто немного задерживается.

Своё хорошее, несмотря на холода, настроение, звезда «Папиных дочек» объясняет тем, что эта зима была очень добра к ней, принесла в её жизнь много положительных моментов и подарила встречи с замечательными людьми. Фанаты Арзамасовой, в свою очередь, уже предположили, что актриса, скорее всего, влюбилась, потому и публикует такие вдохновляющие посты.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 11:23
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