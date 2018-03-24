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Названа цена компактного кроссовера Ford Escape 2018

Компактный кроссовер версии Ford Escape 2018 наделили двухлитровым мотором с турбонаддувом. Авто расценивается в 25 000 долларов.

Названа цена компактного кроссовера Ford Escape 2018


Компактную версию Ford Escape 2018 теперь предложат в трех комплектациях (новой будет SEL). Она будет иметь сиденья с кожаной отделкой, подогреваемые наружные зеркала, восьмидюймовую сенсорную информационно-развлекательную систему, светодиодные фонари. Обновления стандартных функций на производимой раньше модели SE включают сигнализацию, рельсы на крыше, сиденья с подогревом. Кроссовер оснащают четырехцилиндровым мотором с турбонаддувом на 245 л.с., фарами HID, системой самозарядки, навигацией.

Двухлитровый мотор Titanium экономит на среднем уровне топливо. Вследствие этого Ford Escape 2018 не сможет стать первым в сегменте. Понижают позиции кроссовера также неудобные задние сидения и очень большое грузовое пространство. Порадует новая версия 10-позиционным сидением водителя.
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Авто
Добавил: tantan61 Сегодня, 19:15
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