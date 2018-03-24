Названа цена компактного кроссовера Ford Escape 2018

Компактную версию Ford Escape 2018 теперь предложат в трех комплектациях (новой будет SEL). Она будет иметь сиденья с кожаной отделкой, подогреваемые наружные зеркала, восьмидюймовую сенсорную информационно-развлекательную систему, светодиодные фонари. Обновления стандартных функций на производимой раньше модели SE включают сигнализацию, рельсы на крыше, сиденья с подогревом. Кроссовер оснащают четырехцилиндровым мотором с турбонаддувом на 245 л.с., фарами HID, системой самозарядки, навигацией.Двухлитровый мотор Titanium экономит на среднем уровне топливо. Вследствие этого Ford Escape 2018 не сможет стать первым в сегменте. Понижают позиции кроссовера также неудобные задние сидения и очень большое грузовое пространство. Порадует новая версия 10-позиционным сидением водителя.