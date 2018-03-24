В Бразилии машина доктора Густаво Гомеса после его смерти продолжила лечить пациентов
Бразильский сельский доктор Густаво Гомес в 40-х годах спас много человеческих жизней, ездя по стране на своем транспорте. Однако после его смерти машина продолжила лечить пациентов, о чем красноречиво говорят документы.
Молодой медик сначала имел небольшой офис в Манаусе, но после приобретения пикапа стал оказывать помощь фермерам, преодолевая 500- километровые расстояния. Люди не всегда могли оплачивать услуги, так что давали своему спасителю продукты питания, а сам он никогда не отказывался сделать доброе дело бесплатно.
Когда врач умер 23 года назад, жители Турункуа решили забрать его старого четырехколесного друга, вот только любители посидеть в салоне стали быстро выздоравливать. Пациенты прибывали сюда из разных мест, а это чудо техники могло спасти их даже от смертельных недугов. Многие люди верили, что в нем до сих пор живет незримый дух медика, а журналисты своими глазами видели феномен ржавого транспорта, который сейчас бесследно исчез.
Молодой медик сначала имел небольшой офис в Манаусе, но после приобретения пикапа стал оказывать помощь фермерам, преодолевая 500- километровые расстояния. Люди не всегда могли оплачивать услуги, так что давали своему спасителю продукты питания, а сам он никогда не отказывался сделать доброе дело бесплатно.
Когда врач умер 23 года назад, жители Турункуа решили забрать его старого четырехколесного друга, вот только любители посидеть в салоне стали быстро выздоравливать. Пациенты прибывали сюда из разных мест, а это чудо техники могло спасти их даже от смертельных недугов. Многие люди верили, что в нем до сих пор живет незримый дух медика, а журналисты своими глазами видели феномен ржавого транспорта, который сейчас бесследно исчез.
В мире
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 18:45