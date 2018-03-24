Комары предпочитают обходить территорию Исландии стороной – Ученые

Некоторые эксперты считают океанический климат виновником возникшей ситуации, но такое мнение было развенчано энтомологами. Аналогичные условия есть в других странах, где комары быстро размножаются, а также даже суровые сибирские морозы не уничтожают популяции особей. Причина может скрываться в особом составе воды и почвы, хотя это пока лишь теория.Однако насекомые, занесенные сюда ветром, тоже не приживаются на новой родине. Туристы охотно посещают такие места, где можно насладиться отдыхом на природе и не страдать от укусов незваных гостей, а для ученых этот феномен остается загадкой.