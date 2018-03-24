АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Технологии древних цивилизаций были намного выше разработок современных ученых
EUR 70.43 USD 57.11
Курс валют на 24.03.2018

Комары предпочитают обходить территорию Исландии стороной – Ученые

Ученые отметили, что комары предпочитают обходить территорию Исландии стороной, что также относится к Фарерским островам. Пока они не могут найти причину странного поведения насекомых, спокойно живущих в других уголках планеты.

Некоторые эксперты считают океанический климат виновником возникшей ситуации, но такое мнение было развенчано энтомологами. Аналогичные условия есть в других странах, где комары быстро размножаются, а также даже суровые сибирские морозы не уничтожают популяции особей. Причина может скрываться в особом составе воды и почвы, хотя это пока лишь теория.

Комары предпочитают обходить территорию Исландии стороной – Ученые


Однако насекомые, занесенные сюда ветром, тоже не приживаются на новой родине. Туристы охотно посещают такие места, где можно насладиться отдыхом на природе и не страдать от укусов незваных гостей, а для ученых этот феномен остается загадкой.
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 12:49
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Китайская версия кроссовера Volkswagen Tiguan L
Комары предпочитают обходить территорию Исландии
Новый кроссовер Mercedes-Benz GLB впервые
Зрители считают, что Александр Гобозов втайне
Компания Volkswagen рассекретила еще три новых
Поклонники Марины Африкантовой накинулись на
Тина Канделаки намекнула о своей беременности
Ани Лорак призналась, что её жизнь проходит в
Компания Volkswagen презентовала новое поколение
Актёр Василий Степанов в невменяемом состоянии
Компания Foton презентовала новый тягач Foton
Владимир Машков может возглавить театр «Табакерка»
Утомлённая простудой Екатерина Варнава решилась
В Сеть попали эксклюзивные снимки Жанны Фриске
Елизавета Арзамасова призналась, что эта зима
Алена Шишкова надела свадебное платье
Зрители считают, что редактор журнала «Дома-2»
В Сети оценили соблазнительный ролик плавающей в
В Сети обсуждают перемены в составе «ВИА Гра»
Алексей Панин спас свой автомобиль
Вера Брежнева показала «случайный» кадр из
Шэрон Стоун привела в восторг Интернет
Дмитрий Дмитренко конфликтует с сестрой своей
Земле угрожает астероид-арахис, весом в 50
В США разработали акустическую лазерную пушку
Дана Борисова считает, что её дочь Полину
В небе над Турцией НЛО чуть не столкнулся с
В Сети оценили лёгкий макияж и нежный образ Елены
Ученые выясняли эффективность влияния обучающего
Барановская лично убедилась в готовности стадиона
Просмотреть все новости