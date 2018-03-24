АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Технологии древних цивилизаций были намного выше разработок современных ученых
EUR 70.43 USD 57.11
Курс валют на 24.03.2018

Зрители считают, что редактор журнала «Дома-2» Антон Беккужев лишился работы

Издание «Дома-2» журнал популярный и, судя по словам участников телестройки, престижный. К слову, практически все нынешние и бывшие домовцы просто мечтают стать героями очередного выпуска или же попасть на обложку. Вот только последние события говорят, что не все складывается гладко в скандальной редакции.

Зрители считают, что редактор журнала «Дома-2» Антон Беккужев лишился работы

Поклонники реалити-шоу обратили внимание, что на протяжении целой недели страницы журнала в соцсетях пустовали. Ни одного слуха, новости или интервью опубликовано не было. Первый пост был размещен буквально накануне. Для журнала с ежемесячным тиражом в десятки тысяч экземпляров и более чем полумиллионной аудиторией поклонников в Интернете, подобная беспечность не допустима.

Фанаты «Дома-2» спорят о причинах произошедшего. Многие полагают, что в издании провели «чистку» кадров, причем довольно глобальную, так как «под раздачу» попали даже модераторы соцсетей.

А поскольку редакция проекта ассоциируется у зрителей в первую очередь с Антоном Беккужевым, то в околодомовских сообществах стали появляться слухи о его увольнении. Ведь именно он был автором самых скандальных статей, за которые журналу «Дом-2» постоянно угрожали судебными исками.

«Доигрался Беккужев!», «Наконец-то убрали этого вруна и сплетника», «Я бы на месте руководства его убрала в первую очередь!» - рассуждают поклонники в комментариях.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:05
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Утомлённая простудой Екатерина Варнава решилась
В Сеть попали эксклюзивные снимки Жанны Фриске
Елизавета Арзамасова призналась, что эта зима
Алена Шишкова надела свадебное платье
Зрители считают, что редактор журнала «Дома-2»
В Сети оценили соблазнительный ролик плавающей в
В Сети обсуждают перемены в составе «ВИА Гра»
Алексей Панин спас свой автомобиль
Вера Брежнева показала «случайный» кадр из
Шэрон Стоун привела в восторг Интернет
Дмитрий Дмитренко конфликтует с сестрой своей
Земле угрожает астероид-арахис, весом в 50
В США разработали акустическую лазерную пушку
Дана Борисова считает, что её дочь Полину
В небе над Турцией НЛО чуть не столкнулся с
В Сети оценили лёгкий макияж и нежный образ Елены
Ученые выясняли эффективность влияния обучающего
Барановская лично убедилась в готовности стадиона
Анита Цой становится сексуальнее для нового
Масло криля может заменить рыбий жир и обеспечить
Ольга Бузова вспомнила, что когда-то мыла полы за
Алексей Панин объяснил свои проступки
Ремейк кинофильма "Горько" был снят в Мексике
У Ольги Рапунцель началась истерика из-за Ильи
Поклонники Ольги Бузовой сравнили ее новый образ
Актер Федор Добронравов перенес операцию после
Ученые: Первые птицы на планете не высиживали яйца
Фанаты Ольги Бузовой удивлены огромному
В Сети появились фото Жанны Фриске, которых
Технологии древних цивилизаций были намного выше
Просмотреть все новости