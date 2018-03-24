Зрители считают, что редактор журнала «Дома-2» Антон Беккужев лишился работы

«Доигрался Беккужев!», «Наконец-то убрали этого вруна и сплетника», «Я бы на месте руководства его убрала в первую очередь!» - рассуждают поклонники в комментариях.

Поклонники реалити-шоу обратили внимание, что на протяжении целой недели страницы журнала в соцсетях пустовали. Ни одного слуха, новости или интервью опубликовано не было. Первый пост был размещен буквально накануне. Для журнала с ежемесячным тиражом в десятки тысяч экземпляров и более чем полумиллионной аудиторией поклонников в Интернете, подобная беспечность не допустима.Фанаты «Дома-2» спорят о причинах произошедшего. Многие полагают, что в издании провели «чистку» кадров, причем довольно глобальную, так как «под раздачу» попали даже модераторы соцсетей.А поскольку редакция проекта ассоциируется у зрителей в первую очередь с Антоном Беккужевым, то в околодомовских сообществах стали появляться слухи о его увольнении. Ведь именно он был автором самых скандальных статей, за которые журналу «Дом-2» постоянно угрожали судебными исками.