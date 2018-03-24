В Сети оценили соблазнительный ролик плавающей в бассейне Виктории Одинцовой
Пользователи Сети оценили соблазнительный ролик плавающей в бассейне Виктории Одинцовой. Сейчас модель находится в Пхукете, откуда и публикует свежие фото и видео для своих подписчиков.
На странице Instagram-аккаунта Виктории Одинцовой последние несколько дней появлялось множество откровенных фотографий, но накануне модель разместила и видео. В подписи к посту она поинтересовалась у фолловеров, чему те больше радуются, снимкам или роликам.
Учитывая то, что обнародованное Викторией Одинцовой видео оказалось довольно откровенного содержания, ведь на нём модель продемонстрировала не только все прелести своей фигуры, но и показала пару соблазнительных жестов в воде, подписчики решили, что хотят больше именно роликов.
На странице Instagram-аккаунта Виктории Одинцовой последние несколько дней появлялось множество откровенных фотографий, но накануне модель разместила и видео. В подписи к посту она поинтересовалась у фолловеров, чему те больше радуются, снимкам или роликам.
Учитывая то, что обнародованное Викторией Одинцовой видео оказалось довольно откровенного содержания, ведь на нём модель продемонстрировала не только все прелести своей фигуры, но и показала пару соблазнительных жестов в воде, подписчики решили, что хотят больше именно роликов.