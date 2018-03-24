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Способ переправы через реку на Камчатке шокировал даже бывалых экстремалов

Пользователи сетей обсуждают видео, опубликованное жителями Камчатки. Их способ переправы через реку шокировал даже бывалых экстремалов.

Способ переправы через реку на Камчатке шокировал даже бывалых экстремалов


Местные умельцы решили соединить вместе моторные лодки, на которые сверху положено деревянное покрытие. Владельцы снегоходов с осторожностью въезжали на необычное сооружение, при этом не испытывая неудобств или паники.



Большинство людей отметили, что такой способ передвижения для местных жителей стал обычным делом, так что главное точно поставить технику и двигаться в путь. Также перевозчик за свою доставку в соседний поселок требует плату 1000 руб с каждого человека.
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 17:30
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