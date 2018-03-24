Способ переправы через реку на Камчатке шокировал даже бывалых экстремалов

Местные умельцы решили соединить вместе моторные лодки, на которые сверху положено деревянное покрытие. Владельцы снегоходов с осторожностью въезжали на необычное сооружение, при этом не испытывая неудобств или паники.Большинство людей отметили, что такой способ передвижения для местных жителей стал обычным делом, так что главное точно поставить технику и двигаться в путь. Также перевозчик за свою доставку в соседний поселок требует плату 1000 руб с каждого человека.