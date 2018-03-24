Huawei к продаже готовит бюджетную версию смартфона Honor 7A

Тизеры новой версии смартфона от Huawei появились в Сети Weibo. Плакат гласит, что смартфон будет стоить меньше 1000 юаней. Буква A имеющаяся в тизере, предполагает запуск компанией в ближайшее время смартфона Honor 7A. На изображениях можно увидеть, что новое современное устройство от компании Huawei будет оснащаться двумя задними камерами, Bluetooth, Face ID, сканером отпечатков пальцев. Имеет место поддержка карты памяти microSD объёмом на 256 гигабайт. В качестве операционной системы в устройстве используется Android 8.0 Oreo.По мнению инсайдеров, вследствие того, что модель Honor 7C реализуется на рынке за 899 юаней (примерно 142 американских доллара), версия Honor 7A может расцениваться в 999 юаней (примерно 158 долларов).