Вера Брежнева показала «случайный» кадр из недавней фотосессии

Вера Брежнева накануне поделилась с подписчиками своего профиля в Instagram кадром, который смело можно назвать «случайным», ведь на нём она совершенно не думала о том, какую позу принять или каким взглядом посмотреть на фотографа. Певица призналась, что всегда испытывала особую слабость именно к таким снимкам, ведь на ни можно увидеть то, чего человек не покажет будучи сосредоточенным на фотосессии.В комментариях к публикации многие решили, что в момент фотографирования знаменитость будто бы о чем-то замечталась, а также назвали «случайный» снимок уютным. С момента обнародования запись Веры Брежневой оценили уже более 150 тысяч пользователей Instagram.