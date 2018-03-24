Вера Брежнева показала «случайный» кадр из недавней фотосессии
Популярная певица Вера Брежнева показала своим подписчикам в Instagram «случайный» кадр из недавней фотосессии. Фолловеры согласились с тем, что иногда подобные фотографии оказываются намного привлекательней и искренней, нежели запланированные.
Вера Брежнева накануне поделилась с подписчиками своего профиля в Instagram кадром, который смело можно назвать «случайным», ведь на нём она совершенно не думала о том, какую позу принять или каким взглядом посмотреть на фотографа. Певица призналась, что всегда испытывала особую слабость именно к таким снимкам, ведь на ни можно увидеть то, чего человек не покажет будучи сосредоточенным на фотосессии.
В комментариях к публикации многие решили, что в момент фотографирования знаменитость будто бы о чем-то замечталась, а также назвали «случайный» снимок уютным. С момента обнародования запись Веры Брежневой оценили уже более 150 тысяч пользователей Instagram.
Вера Брежнева накануне поделилась с подписчиками своего профиля в Instagram кадром, который смело можно назвать «случайным», ведь на нём она совершенно не думала о том, какую позу принять или каким взглядом посмотреть на фотографа. Певица призналась, что всегда испытывала особую слабость именно к таким снимкам, ведь на ни можно увидеть то, чего человек не покажет будучи сосредоточенным на фотосессии.
В комментариях к публикации многие решили, что в момент фотографирования знаменитость будто бы о чем-то замечталась, а также назвали «случайный» снимок уютным. С момента обнародования запись Веры Брежневой оценили уже более 150 тысяч пользователей Instagram.