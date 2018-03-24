Шэрон Стоун привела в восторг Интернет откровенной фотографией без макияжа

Подписчики, отдающие себе отчёт в том, что Шэрон давно уже не 20-летняя красотка, поспешили всё-таки засыпать свежее фото "лайками" и положительными комментариями. Фанаты отметили, что актриса в очередной раз подтвердила свою смелость, не побоявшись показать себя в истинном виде, да ещё и с улыбкой. Кроме того, многие подчеркнули, что звезда "Щепки" для своих лет вполне неплохо смотрится.На снимке Стоун запечатлена вместе со своей собакой, которая показалась поклонникам слишком грустной, но очень хорошо контрастирующей на фоне весёлой хозяйки, сидящей на кухне с приложенными к щекам ладонями.Прежде Стоун была замечена журналистами на пляже вместе со своим новым ухажёром. Тогда все в один голос также отметили, что голливудская знаменитость ещё может казаться эффектной.Напомним, что 10 марта Стоун исполнилось 60 лет.