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Шэрон Стоун привела в восторг Интернет откровенной фотографией без макияжа

Шэрон Стоун, которая совсем недавно отпраздновала юбилей, показала себя в Instagram без макияжа и привела в восторг фолловеров.

Подписчики, отдающие себе отчёт в том, что Шэрон давно уже не 20-летняя красотка, поспешили всё-таки засыпать свежее фото "лайками" и положительными комментариями. Фанаты отметили, что актриса в очередной раз подтвердила свою смелость, не побоявшись показать себя в истинном виде, да ещё и с улыбкой. Кроме того, многие подчеркнули, что звезда "Щепки" для своих лет вполне неплохо смотрится.

Шэрон Стоун привела в восторг Интернет откровенной фотографией без макияжа

На снимке Стоун запечатлена вместе со своей собакой, которая показалась поклонникам слишком грустной, но очень хорошо контрастирующей на фоне весёлой хозяйки, сидящей на кухне с приложенными к щекам ладонями.

Прежде Стоун была замечена журналистами на пляже вместе со своим новым ухажёром. Тогда все в один голос также отметили, что голливудская знаменитость ещё может казаться эффектной.

Напомним, что 10 марта Стоун исполнилось 60 лет.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 10:42
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