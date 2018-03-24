В Набережных Челнах девушка написала книгу о путешествии по стране с умирающей собакой

В Набережных Челнах девушка написала книгу, посвященную своему путешествию по стране с умирающей собакой. Она решила порадовать старого домашнего питомца, у которого ветеринары обнаружили онкологию.Медики рассказали Анне Селиной, что такса может прожить всего несколько месяцев, так что она решила показать ей мир перед кончиной. Молодая особа решила отправиться в путь на велосипеде, поместив животное в удобный отсек для вещей, расположенный спереди.Каждый день необычного маршрута освещался ею в сетях, после чего число подписчиков стало быстро увеличиваться. В результате путешественница создала свой шедевр, основанный на реальных событиях, а любимица хорошо перенесла дорогу и сейчас еще продолжат радовать свою хозяйку.