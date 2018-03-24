АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Технологии древних цивилизаций были намного выше разработок современных ученых
EUR 70.43 USD 57.11
Курс валют на 24.03.2018

В Набережных Челнах девушка написала книгу о путешествии по стране с умирающей собакой

В Набережных Челнах девушка написала книгу, посвященную своему путешествию по стране с умирающей собакой. Она решила порадовать старого домашнего питомца, у которого ветеринары обнаружили онкологию.

Медики рассказали Анне Селиной, что такса может прожить всего несколько месяцев, так что она решила показать ей мир перед кончиной. Молодая особа решила отправиться в путь на велосипеде, поместив животное в удобный отсек для вещей, расположенный спереди.

В Набережных Челнах девушка написала книгу о путешествии по стране с умирающей собакой


Каждый день необычного маршрута освещался ею в сетях, после чего число подписчиков стало быстро увеличиваться. В результате путешественница создала свой шедевр, основанный на реальных событиях, а любимица хорошо перенесла дорогу и сейчас еще продолжат радовать свою хозяйку.
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 17:15
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Audi на рынок выведет в 2019 году «заряженную»
В Германии задержали нетрезвого пилота перед
Снимок обнаженной «беременной» Катерины Шпицы
Тюнеры "прокачали" BMW M4 Coupe
Екатерина Колисниченко показала бэкстейдж с
Пользователей сетей рассмешило поведение курящего
Поклонники возмутились, что Ольга Бузова
Алексей Панин прокомментировал своё желание
Жители Ростова напуганы странными ночными
Способ переправы через реку на Камчатке шокировал
Кристина Асмус на новом снимке в Instagram
Ксения Бородина сообщила, что Марине Африкантовой
Юлия Ковальчук похвасталась новой сумочкой,
В Набережных Челнах девушка написала книгу о
Новости и слухи «Дома-2»: Ксению Бородину
Названы самые популярные опции для люксовых авто
Телезрители уверены, что Анастасия Ендальцева
Мот не оправдал ожидания фанатов на сольном
Дональд Трамп запретил трансгендерам служить в
Кукабара перед видеокамерой съела живую змею
Фанаты восхитились растяжкой 49-летней Валерии
Виталий Кличко допустил свое участие в выборах на
Марина Федункив заставила фанатов плакать от
Infiniti презентована обновленная версия QX80 и
Никита Джигурда учит Алексея Панина быть
В Ульяновской области дорога в ночное время
Влад Кадони принес извинения Владимиру Соловьеву
Новости и слухи «Дом-2»: Андрею Чуеву жена
"Группа ГАЗ" обновила линейку коммерческого
Ксения Бородина впервые посетила концерт Ольги
Просмотреть все новости