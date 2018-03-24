Владимир Машков может возглавить театр «Табакерка»

Глава Министерства культуры добавил, что Владимиру Машкову также предлагали стать художественным руководителем МХТ имени Чехова, Однако он отказался в пользу Сергея Женовача.Советский и российский режиссёр, актёр театра и кино, педагог Олег Табаков скончался двенадцатого марта. Артисту было восемьдесят два года. Легендарный актёр был похоронен на Новодевичьем кладбище возле могил Владимира Зельдина и Леонида Броневого.