Владимир Машков может возглавить театр «Табакерка»
Владимир Мединский, являющийся Министром культуры РФ, предложил режиссёру и актёру Владимиру Машкову возглавить московский театр-студию «Табакерка». Сам артист ответил уклончиво касательно своего назначения на должность руководителя. По его словам, он примет осознанное решение, когда это будет необходимо.
Глава Министерства культуры добавил, что Владимиру Машкову также предлагали стать художественным руководителем МХТ имени Чехова, Однако он отказался в пользу Сергея Женовача.
Советский и российский режиссёр, актёр театра и кино, педагог Олег Табаков скончался двенадцатого марта. Артисту было восемьдесят два года. Легендарный актёр был похоронен на Новодевичьем кладбище возле могил Владимира Зельдина и Леонида Броневого.
Глава Министерства культуры добавил, что Владимиру Машкову также предлагали стать художественным руководителем МХТ имени Чехова, Однако он отказался в пользу Сергея Женовача.
Советский и российский режиссёр, актёр театра и кино, педагог Олег Табаков скончался двенадцатого марта. Артисту было восемьдесят два года. Легендарный актёр был похоронен на Новодевичьем кладбище возле могил Владимира Зельдина и Леонида Броневого.