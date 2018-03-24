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Дана Борисова считает, что её дочь Полину заставили говорить о матери "гадости" в суде

Телеведущая Дана Борисова рассказала о последнем судебном заседании против бывшего мужа Максима Аксенова, пожаловавшись, что мужчина не только вёл себя недостойно, но и заставил, как считает популярная блондинка, говорить "гадости" о матери их дочку.

Суды, в ходе которых Борисова и Аксенов пытаются решить, с кем же останется Полина в итоге, продолжаются уже несколько месяцев. Пока девочка живёт с отцом, но Дана с таким расположением дел не может согласиться, поэтому намерена бороться за свою кровиночку до последнего.

Дана Борисова считает, что её дочь Полину заставили говорить о матери "гадости" в суде

В соц-сети звезда ТВ написала, что экс-супруг "подсчитывал каждый рубль" в рамках последнего заседания. При этом, если верить Дане, большинство его денег были потрачены ею на подарки для Полины.

Борисова также добавила, что сама она держалась в суде вполне достойно. В то, что дочка сама решила говорить про мать плохие вещи, Дана не верит.

«Мною можно гордиться - я непоколебима, только изредка усмехаюсь, не опускаясь до его уровня, и нет никаких слёз и страданий», – написала Борисова.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 10:25
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