В Сети оценили лёгкий макияж и нежный образ Елены Темниковой
Пользователям Сети понравился лёгкий макияж и нежный образ Елены Темниковой на новом снимке в Instagram. Поклонники надеются, что в скором времени певица и вовсе отойдёт от своего привычного стиля «пацанки».
У Елены Темниковой насчитывается огромная аудитория фанатов, которые неустанно следят не только за всеми выступлениями и выходами звезды в свет, но также интересуются её повседневной жизнью. Так, например, совсем недавно фолловеры обсуждали стиль одежды певицы, посоветовав той немного пересмотреть свои наряды, сменив «пацанскую» одежду на более женственную.
Сейчас же пользователи Сети никак не нарадуются новому снимку исполнительницы, на котором та продемонстрировала удивительно лёгкий макияж. Нежный образ Елены Темниковой дополнила простая укладка волос, а также розовый свитер. В комментариях к публикации можно увидеть множество восторженных отзывов о внешнем виде знаменитости.
У Елены Темниковой насчитывается огромная аудитория фанатов, которые неустанно следят не только за всеми выступлениями и выходами звезды в свет, но также интересуются её повседневной жизнью. Так, например, совсем недавно фолловеры обсуждали стиль одежды певицы, посоветовав той немного пересмотреть свои наряды, сменив «пацанскую» одежду на более женственную.
Сейчас же пользователи Сети никак не нарадуются новому снимку исполнительницы, на котором та продемонстрировала удивительно лёгкий макияж. Нежный образ Елены Темниковой дополнила простая укладка волос, а также розовый свитер. В комментариях к публикации можно увидеть множество восторженных отзывов о внешнем виде знаменитости.