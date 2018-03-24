В Сети оценили лёгкий макияж и нежный образ Елены Темниковой

У Елены Темниковой насчитывается огромная аудитория фанатов, которые неустанно следят не только за всеми выступлениями и выходами звезды в свет, но также интересуются её повседневной жизнью. Так, например, совсем недавно фолловеры обсуждали стиль одежды певицы, посоветовав той немного пересмотреть свои наряды, сменив «пацанскую» одежду на более женственную.Сейчас же пользователи Сети никак не нарадуются новому снимку исполнительницы, на котором та продемонстрировала удивительно лёгкий макияж. Нежный образ Елены Темниковой дополнила простая укладка волос, а также розовый свитер. В комментариях к публикации можно увидеть множество восторженных отзывов о внешнем виде знаменитости.