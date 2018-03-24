Барановская лично убедилась в готовности стадиона Лужники к Чемпионату мира по футболу

В Instagram-профиле ведущей Юлии Барановской появилась новая публикация, в которой та рассказала о своих впечатлениях по поводу готовности стадиона Лужники к приёму гостей во время Чемпионата мира по футболу 2018. На состоявшийся вчера матч между Россией и Бразилией знаменитость решила отправиться вместе с сыном Арсением, который также остался в восторге от проведённого с мамой времени.Со слов Барановской, работа по подготовке Лужников к предстоящему событию проведена на отлично. Ведущая без труда доехала до стадиона на метро, после чего встретила множество волонтёров, готовых помочь и подсказать дорогу иностранному гостю.Также у знаменитости не возникло проблем с приобретением еды и напитков и разнообразного инвентаря для болельщиков, ведь на территории стадиона расположено огромное количество палаток со всем необходимым. В завершение своего поста Барановская призналась, что на игре её не порадовал только счёт, который явно сыграл не в пользу российской команды.