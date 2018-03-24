Анита Цой становится сексуальнее для нового реалити-шоу

Пока не совсем ясно, о каком именно проекте идёт речь, но уже известно, что исполнительница, прилично похудевшая за короткий промежуток времени, примерила грудные импланты.В новом видеоролике, размещённом на странице артистки в Instagram, Анита даже показала, как примеряет "новую грудь", и добавила, что безумно рада скорому участию в новом проекте, который привлёк зрителей.Аните сейчас очень сложно, так как ей хочется поделиться с подписчиками деталями нового реалити-шоу, чего пока она сделать не может. Певица только дала знать, что съёмки будут продолжаться до конца лета.Цой также предложила фолловерам угадать, о чём будет идти речь в проекте, пообещав пять отметок "нравится" тому, кто сделает это.Большинство фанатов поспешили предположить, что проект коснётся темы похудения.