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Анита Цой становится сексуальнее для нового реалити-шоу

Певица Анита Цой собирается стать ведущей нового реалити-шоу, в ходе которого должна выглядеть невероятно сексуальной.

Пока не совсем ясно, о каком именно проекте идёт речь, но уже известно, что исполнительница, прилично похудевшая за короткий промежуток времени, примерила грудные импланты.

Анита Цой становится сексуальнее для нового реалити-шоу

В новом видеоролике, размещённом на странице артистки в Instagram, Анита даже показала, как примеряет "новую грудь", и добавила, что безумно рада скорому участию в новом проекте, который привлёк зрителей.

Аните сейчас очень сложно, так как ей хочется поделиться с подписчиками деталями нового реалити-шоу, чего пока она сделать не может. Певица только дала знать, что съёмки будут продолжаться до конца лета.

Цой также предложила фолловерам угадать, о чём будет идти речь в проекте, пообещав пять отметок "нравится" тому, кто сделает это.

Большинство фанатов поспешили предположить, что проект коснётся темы похудения.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 10:07
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