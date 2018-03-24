Ольга Бузова вспомнила, что когда-то мыла полы за 50 рублей

«Я говорю: «Кем?». Она говорит: «Ну, пожалуйста, у меня в поликлинике можно полы помыть, подметать», - вспоминает Ольга.

В одном из своих интервью Ольга окунулась в воспоминания, рассказав, как мечтала в детстве о модных джинсах Джордаш, бархатных, бордового цвета. Теледива даже точно назвала цену, стоили они на тот момент 100 долларов. Девушка так хотела их заполучить, что приходилось просить у мамы.По словам Бузовой, она буквально с сходила с ума по этим джинсам и умоляла маму купить их. Однако родительница в ответ заявила, что если Ольга хочет их получить, должна пойти и заработать. Стоит отметить, что на тот момент будущей знаменитости было всего 14 лет.Звезда призналась, что согласилась мыть полы, дабы заработать хоть какую-то копеечку, какие-то 50 рублей. Увидев это, мама сказала, что если Оля хочет в этой жизни что-то получить, то ни от кого не нужно этого ждать.Ольга призналась, что подход довольно жесткий, однако рада тому, что подобное воспитание сделало из нее умного и трудолюбивого человека.