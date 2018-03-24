Алексей Панин объяснил свои проступки воздействием на него запрещённых веществ
Скандальный актёр Алексей Панин объяснил свои скандальные выходки тем, что на него действовали запрещённые препараты.
Звезда кино прекрасно понимает, что вёл себя не совсем правильно, когда выходил голым на улицу и ругался матом, и ему стыдно за свои проступки, однако сейчас он старается относиться к такому своему прошлому с юмором.
По словам Алексея, он бы никогда не сделал ничего подобного в трезвом состоянии, а когда делал это, всегда пребывал под воздействием определённых веществ.
Ранее актёр признался, что ему бы хотелось проживать в Европе, например, но при этом заниматься своей профессиональной деятельности в России. Он устал от агрессии и хмурости русских, которые не могут, как он считают, даже улыбнуться прохожему. Алексей также отметил, что роскошных домов в Европе ему не нужно, так как и квартире он будет рад, если на душе станет поспокойнее.
До этого актёр не единожды хвалил европейцев за их улыбчивость и доброту, и отрицательно отзывался о русских.
Звезда кино прекрасно понимает, что вёл себя не совсем правильно, когда выходил голым на улицу и ругался матом, и ему стыдно за свои проступки, однако сейчас он старается относиться к такому своему прошлому с юмором.
По словам Алексея, он бы никогда не сделал ничего подобного в трезвом состоянии, а когда делал это, всегда пребывал под воздействием определённых веществ.
Ранее актёр признался, что ему бы хотелось проживать в Европе, например, но при этом заниматься своей профессиональной деятельности в России. Он устал от агрессии и хмурости русских, которые не могут, как он считают, даже улыбнуться прохожему. Алексей также отметил, что роскошных домов в Европе ему не нужно, так как и квартире он будет рад, если на душе станет поспокойнее.
До этого актёр не единожды хвалил европейцев за их улыбчивость и доброту, и отрицательно отзывался о русских.