Алексей Панин объяснил свои проступки воздействием на него запрещённых веществ

Звезда кино прекрасно понимает, что вёл себя не совсем правильно, когда выходил голым на улицу и ругался матом, и ему стыдно за свои проступки, однако сейчас он старается относиться к такому своему прошлому с юмором.По словам Алексея, он бы никогда не сделал ничего подобного в трезвом состоянии, а когда делал это, всегда пребывал под воздействием определённых веществ.Ранее актёр признался, что ему бы хотелось проживать в Европе, например, но при этом заниматься своей профессиональной деятельности в России. Он устал от агрессии и хмурости русских, которые не могут, как он считают, даже улыбнуться прохожему. Алексей также отметил, что роскошных домов в Европе ему не нужно, так как и квартире он будет рад, если на душе станет поспокойнее.До этого актёр не единожды хвалил европейцев за их улыбчивость и доброту, и отрицательно отзывался о русских.