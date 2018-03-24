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Тюнеры "прокачали" BMW M4 Coupe

Тюнеры из  Manhart переработали актуальную версию купе BMW M4. Теперь автомобиль получил название Manhart MH4 550  и производительный мотор мощностью 550 лошадиных сил.

Тюнеры "прокачали" BMW M4 Coupe


В частности, тюнеры модернизировали 6-цилиндровый битурбированный двигатель объёмом 3,0 литра. Агрегат получил систему впуска воздуха и выхлопную систему высокой производительности, благодаря которой мотор будет звучать совсем по-другому. Как отмечают, тюнеры теперь автомобиль будет издавать звук настоящей гоночной машины.

Автомобилю помимо модернизации двигателя заменили подвеску и уменьшили дорожный просвет, чтобы улучшить управляемость. Кроме технических доработок у купе появились новые элементы экстерьера и окрасили кузов в белый цвет, отлично сочетающийся с красными деталями. Задний диффузор и передний спойлер получили отделку из углеродного волокна. В салоне появились гоночные кресла Recaro , а его отделка выполнена в красном цвете.

О стоимости пакета доработок на данный момент нет официальной информации, но одно можно сказать с уверенностью, это удовольствие не из дешёвых.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 18:00
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