Тюнеры "прокачали" BMW M4 Coupe

В частности, тюнеры модернизировали 6-цилиндровый битурбированный двигатель объёмом 3,0 литра. Агрегат получил систему впуска воздуха и выхлопную систему высокой производительности, благодаря которой мотор будет звучать совсем по-другому. Как отмечают, тюнеры теперь автомобиль будет издавать звук настоящей гоночной машины.Автомобилю помимо модернизации двигателя заменили подвеску и уменьшили дорожный просвет, чтобы улучшить управляемость. Кроме технических доработок у купе появились новые элементы экстерьера и окрасили кузов в белый цвет, отлично сочетающийся с красными деталями. Задний диффузор и передний спойлер получили отделку из углеродного волокна. В салоне появились гоночные кресла Recaro , а его отделка выполнена в красном цвете.О стоимости пакета доработок на данный момент нет официальной информации, но одно можно сказать с уверенностью, это удовольствие не из дешёвых.